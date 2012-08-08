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Jennifer Garner yeniden setlerde

Ben Affleck ile evlendikten sonra 3 çocuk yapan ve önceliğini ailesine verdiği için uzun süre setlerden uzak kalan ünlü oyuncu Jennifer Garner işine geri dönüyor

08 Ağustos 2012 16:25

2005 yılında Ben Affleck’le evlenen ünlü oyuncu Jennifer Garner setlere geri dönüyor.

Evlendiği yıl  ilk çocuğu Violet’yi, 2009’da ikinci çocuğu Seraphina’yı, geçtiğimiz şubat ayında da oğlu Samuel’i dünyaya getiren güzel oyuncu; çok özlediği setlerin havasını yeniden solumak için sabırsızlandığını söyledi.

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre, meslektaşı Ben Affleck’le çok mutlu bir evliliği olan Garner, “Aile kavramı benim için çok önemli. Bu nedenle uzun bir süre kendimi sadece evime, aileme adadım. Ama artık yeniden işime de sarılacağım” dedi.
 
"The Odd Life of Timothy Green" adlı yeni filminde oğlu yüzünden hayatı değişen bir anneyi canlandıran güzel yıldız, “Annelik deneyimim oyunculuğuma çok şey kattı ” şeklinde konuştu.

Başka film teklifleri de aldığını belirten Garner, “Ben, bana çok yardımcı oluyor. Onunla birlikte senaryo değerlendirmesi yapıyoruz. Tek endişem henüz çok küçük olan oğlum Samuel’ den uzak kalmak ama gözüm arkada değil. Ben uzakta olduğumda kocam çocuklarımızla en iyi şekilde ilgilenecektir.” ifadelerini kullandı.

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