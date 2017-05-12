Jennifer Aniston: Beynimizi ele geçiriyorlar

Ünlü oyuncu Jennifer Aniston, cep telefonları ve sosyal medyanın insanlarda bağımlılık haline gelmesine veryansın etti.

ABD’li oyuncu Jennifer Aniston, Huffington Post’a konuk oldu.

Aktris, “Cep telefonları beynimizi ele geçirmek için tasarlanmış” şeklindeki çıkışıyla şaşırttı.

Gelişen teknolojinin sosyalleşmeyi etkilediğini belirten 48 yaşındaki Aniston, “Çocukken televizyonlar, sonra bilgisayarlar, video oyunlar ve şimdi de telefonlar bağımlılık yaratmaya başladı” şeklinde konuştu.

Aniston, 90’lı yıllara damgasını vuran “Friends” dizisinin kadrosunun yeniden bir araya gelip gelmeyeceğiyle ilgili soruları da yanıtladı.

Aniston, “Böyle bir durum söz konusu değil. Dizi bugün çekilseydi, ellerindeki cep telefonlarına sürekli bakan insanlarla dolu bir kahve dükkanı izlerdiniz” dedi.