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Jelena Karleusa: Formumu dans ve seksle koruyorum

Dusko Tosic'in eşi Karleusa, eşinin çok kıskanç olduğunu dile getirdi

13 Temmuz 2016 19:40

Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Dusko Tosic'in şarkıcı eşi Jelena Karleusa formunu dans ederek ve seks yaparak koruduğunu söyledi. 

Jelena Karleusa, Hafta Sonu Dergisi’ne çarpıcı bir röportaj verdi.

Jelena Karleusa, “Dusko bana hayranmış, evi fotoğraflarımla doluymuş. İlk gördüğümde gözlerinden çok etkilenmiştim. Çok kıskanç bir erkek, aşırı dozda hem de” ifadelerini kullandı.

37 yaşındaki Sırp şarkıcı, formunu nasıl koruduğunu da şöyle açıkladı: “Bol bol seks yaparak ve tabii dans ederek.”

Dusko Tosic-Jelena Karleusa çifti, geçtiğimiz günlerde 10’uncu evlilik yıl dönümlerini kutladı.

 

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beşiktaşDusko TosicJelena Karleusaseks

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