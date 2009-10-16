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Politika

Jeffry: Tatbikatın iptali kararı ortak karardır

ABD Ankara Büyükelçisi Jeffrey, Türkiye'nin Anadolu Tatbikatı'nı ertelemesi konusunda, "karar beraber alındı" dedi.

16 Ekim 2009 03:00

Türkiye-İsrail ilişkileri gergin. Peki Amerika, Ortadoğu'daki iki müttefikinin arasındaki durum için ne düşünüyor? Amerika'nın Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, Türkiye'nin Anadolu Tatbikatı'nı ertelemesi konusunda, "karar tüm katılımcılar tarafından, hep beraber alındı" dedi.

ABD Ankara Büyükelçisi'nin konuyla ilgili görüşleri/Video

Türkiye hem dış hem de iç politikada hareketli günler geçiriyor, gelişmeler Washington'da da yakından izleniyor.

CNN TÜRK'e özel açıklamalar yapan Amerika'nın Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, Türkiye ile İsrail arasında yaşanan tatbikat gerginliğine değindi.

Jeffrey, İsrailli yetkililerin aksine erteleme kararının tüm katılımcıların aldığını söyledi.

Jeffrey, İsrail-Türkiye arasındaki gerginlikle ilgili yorum yapmaktan da kaçındı, "Türkiye bağımsız bir ülke. Kendi kararlarını kendi alır" dedi.

James Jeffrey, Doğan Yayın Holding'e verilen vergi cezasını da değerlendirdi. Amerikan Büyükelçisi'nin görüşü Avrupa Birliği ile paraleldi.

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