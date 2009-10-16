Jeffry: Tatbikatın iptali kararı ortak karardır

Türkiye hem dış hem de iç politikada hareketli günler geçiriyor, gelişmeler Washington'da da yakından izleniyor.CNN TÜRK'e özel açıklamalar yapan Amerika'nın Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, Türkiye ile İsrail arasında yaşanan tatbikat gerginliğine değindi.Jeffrey, İsrailli yetkililerin aksine erteleme kararının tüm katılımcıların aldığını söyledi.Jeffrey, İsrail-Türkiye arasındaki gerginlikle ilgili yorum yapmaktan da kaçındı, "Türkiye bağımsız bir ülke. Kendi kararlarını kendi alır" dedi.James Jeffrey, Doğan Yayın Holding'e verilen vergi cezasını da değerlendirdi. Amerikan Büyükelçisi'nin görüşü Avrupa Birliği ile paraleldi.