Jeffrey: Türkiye için kaygılanmayın

<style><link href="/RadControls/Editor/Skins/Mac/EditorContentArea.css" type="text/css" rel="stylesheet"/><link href="/editor/links.css" type="text/css" rel="stylesheet"/><strong><span style="" class="arabaslik"><strong>T24 - \n</strong></span>Ankara’dan ayrılacak olan ABD Büyükelçisi James Jeffrey, \nyayımladığı veda mesajında “Türkiye’nin başardıklarından gurur duyduğunu” \nsöyledi. Jeffrey, Türk halkına şöyle seslendi: “Türkiye için \nkaygılanmayın.”</strong>\n<p/>\n<p>Görevini önümüzdeki günlerde devredecek olan ABD’nin Ankara Büyükelçisi James \nJeffrey bir mesaj yayımladı.</p>\n<p>ABD Büyükelçisi Jeffrey, Türk halkına "Türkiye için kaygılanmayın" diye \nseslendi.</p>\n<p>Büyükelçi, Türkiye'nin 20'inci yüzyılın sonu ve 21'inci yüzyılın başlarının \nen büyük kazananlarından biri olduğunu belirtti.</p>\n<p>James Jefrey, “Türkiye'nin başardıklarıyla hepimiz gurur duyuyoruz" diye \nkonuştu.</p>\n<p>Jeffrey’in mesajında, "NATO müttefikimiz Türkiye, en ileri küresel \nliderlerden biridir. Başkan Obama'dan alıntı yaparak diyebiliriz ki, Türkiye'yi \nstratejik önemi çok büyük bir ülke olarak görüyoruz" ifadeleri yer aldı.</p>\n<p>Türk ekonomisinin büyümekte olduğunu kaydeden Büyükelçi, "ABD-Türkiye \nilişkileri bugün birçok uluslararası ilişkiye kıyasla çok daha geniş, çok daha \nönemli ve çok daha derindir" dedi.</p>\n<p>Jeffrey, ABD Başkanı Barack Obama tarafından Irak Büyükelçiliği'ne aday \ngösterilmişti.</p>\n<p>ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi Francis Joseph Ricciardone'nin ise gelecek ay \nTürkiye'ye gelmesi bekleniyor.</p> </style>