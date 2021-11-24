"Jeffrey Epstein, yaşamına son vermeden önce psikoloğuna 'intihar etmeyecek kadar korkak' olduğunu söyledi"

Çocuk istismarı ve cinsel taciz suçlusu ABD’li milyarder Jeffrey Epstein’in hapisteki son günlerine yer veren daha önce görülmemiş belgeler ortaya çıktı. Buna göre, Epstein hapishanede yaşamına son vermeden günler önce psikoloğuna “Yaşamına son veremeyecek kadar korkak” olduğunu söyledi.

The New York Times gazetesi, 2000 sayfalık hapishane kayıtlarına ve belgelere ulaştı. Çocuk istismarı ve taciz suçlusu Jeffrey Epstein, tutuklu yargılandığı hapishanede 2019 yılında yaşamına son vermişti.

Epstein’in intihardan bir ay önce de girişimde bulunduğu belirtildi. Kayıtlara göre, Epstein hapishanedeki psikoloğa “Kendimi öldürme niyetim yok” dedi ve acıya dayanamayacak kadar “korkak” olduğunu söyledi.

Times’ın araştırmaları, Epstein’in hapishanedeki bütün görevlileri manipüle ettiğini gösterdi. Hapishanede düzenli olarak yaşayıp yaşamadığına ilişkin yapılan kontroller, Epstein’in yetkililere sürekli olarak “daha çok yaşayacağına” yönelik açıklamalarının ardında aksadı.

Epstein’in yaşamına son verdiği gün, gardiyanlardan yıllar önce hayatını kaybeden annesini aramak içi izin istediği belirtildi. Epstein’in annesi yerine kız arkadaşını aradığı, o gün kontrol edilmeden hücresinde yalnız kalmasına izin verildiği aktarıldı.