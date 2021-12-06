Jeffrey Epstein'in suç ortağı olarak yargılanan Ghislaine Maxwell'in davasında ikinci haftaya girildi; geçen hafta neler olmuştu?

Cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlusu ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in suç ortağı olarak yargılanan Ghislaine Maxwell'in davasında tanıkların dinleneceği ikinci haftaya girildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, davada geçen hafta son ifadeyi veren 2005 yılında Epstein'in Güney Florida'daki baskınında yer alan eski polis memuru Michael Dawson olmuştu. Dawson, 2005'teki baskında evden iki masaj yatağı ve seks oyuncakları alındığını söylemişti.

2019 yılında Epstein'in Manhattan'daki evi de aranmış, savcılar evde "küçük bedenli okul çocuğu kostümleri bulunduğunu" söylemişti.

Mahkeme salonuna masaj yatağı götürüldü

Epstein'in seks ticareti ağında suç ortağı olmakla yargılanan Maxwell'le ilgili geçen hafta verilen ifadedelerde "Jane" adını kullanan bir kadın, reşit değilken Epstein tarafından istismar edildiğini, Maxwell'in de birden çok defa olaya dahil olduğunu söylemişti. Jane, Epstein ve Maxwell tarafından istismarın iki-üç yıl sürdüğünü söylemişti.

Geçen hafta ifade veren başka bir isim ise, Epstein'in evinin eski çalışanlarından olan Juan Alessi olmuştu. Alessi, kendi çalıştığı dönemde eve getirilen, reşit olmayan genç kızlar gördüğünü söylemişti. Alessi, Maxwell'in "evin hanımı" olarak davrandığını söylemişti.

Cuma günü gerçekleşen duruşmada, savcılar mahkeme salonuna 2005 yılındaki baskında el koyulan bir masaj yatağını götürdü.

Ne olmuştu?

Prens Andrew, Donald Trump, Bill Clinton gibi pek çok tanınmış isimle dostluğu bilinen cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlusu Jeffrey Epstein, 2019 yılında kaldığı cezaevinde yaşamına son vermişti. 2020’de tutuklanan Ghislaine Maxwell, istismarın bir parçası olarak yargılanıyor. Maxwell, hakkındaki suçlamaları reddediyor.