Jeff Bezos, dünyanın en zengin insanı olarak servetiyle rekor kırdı

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, "Dünyanın en zengin insanı" ünvanına rekor kattı. Bezos'un serveti yaklaşık 172 milyar dolar oldu.

Bloomberg Milyarder Endeksi'ne göre, Amazon'un kurucusu Bezos'un kişisel serveti 172 milyar dolara çıktı. Dünyanın en zengin insanları arasında rekor servete ulaşan Bezos bu rekoru daha önce de geçen yıl eski eşi MacKenzie Bezos ile boşanmadan önce kırmıştı.

Bezos'un hisselerinin yüzde 12'sine sahip olduğu Amazon, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında insanların online alışverişe yönelmesiyle daha çok kazandı. Salgın sürecinde çalışanların güvenlikleri açısından yeterli adım atmamakla eleştirilen Amazon geçen hafta salgın sürecinde ön saflarda çalışan personele 500 milyon dolar değerinde "Teşekkürler primi" ayırdığını açıkladı.