Jean Michel Jarre ilk kez İstanbul’da

T24 - Dünyaca ünlü müzisyen Jean Michel Jarre, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, Radyo Voyage ve BKM işbirliğiyle 15 Haziran’da Boğaz’ı gökkuşağına çevirecek.





Müziğini birleştirdiği görsel showları ile adeta sahnesinda tablolar yaratan , elektronik müziğin en önemli temsilcilerinden Jean Michel Jarre, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, Radyo Voyage ve BKM işbirliğiyle 15 Haziran’da Turkcell Kuruçeşme Arena’da olacak.



Amerika ve Avrupa’nın önemli şehir merkezlerinin yanı sıra, Fas ve Çin gibi mimarisi ve farklı atmosferleri ile dikkat çeken şehirlerde verdiği konserler ile de tanınan Jean Michel Jarre, Mısır’da piramitlerin arasında verdiği unutulmaz konserinde uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek olağanüstü bir görsel şölen sunan ışık şovlarına imza atmıştı.



Jean Michel Jarre ayrıca pek çok konserinin izleyici sayısı ile de Guiness rekorlar kitabına girdi.



Çıkardığı 21 albümle elektronik müziğin dünya çapındaki önemli ismi haline gelen sanatçı büyüleyici gösterisini Türkiye’ye ilk kez getirerek, Boğaz’ın büyülü atmosferinde müzikseverler ile buluşacak.





