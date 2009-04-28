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Spor

Jazz'da yaprak dökümü geliyor

28 Nisan 2009 19:08


NBA'de sezonu, playoff ilk turunda Los Angeles Lakers'a elenerek kapatan Utah Jazz'da yönetimi, zor bir yaz dönemi bekliyor. Carlos Boozer ve milli oyuncumuz Mehmet Okur'un, sezon sonu kontratlarını tek taraflı olarak feshetme hakları bulunuyor. Ancak Boozer'ın, Jazz'da kalmaktan yana olduğu dile getiriliyor.

Bu iki isim dışında, bu sezon çok iyi bir çıkış yakalayan Paul Millsap'ın sınırlı free agent olması, Jarron Collins, Brevin Knight, Ronnie Price ve Morris Almond'un kontratlarının bitiyor olması, yeni sezon öncesi takımda büyük bir değişimin yaşanabileceği sinyallerini veriyor.


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