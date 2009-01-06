Jazz kazanmayı bildi!..



Mehmet Okur'un 20 sayı ile mücadele ettiği karşılaşmada Utah Jazz, evinde ağırladığı Golden State Warriors'u 119-114 yendi.





Utah Jazz, evinde ağırladığı Golden State Warriors'u zor da olsa 119-114'lük skorla mağlup etti. 24 yaşındaki oyun kurucu Deron Williams'ın 25 sayı - 15 asistle yıldızlaştığı karşılaşmada, milli basketbolcu Mehmet Okur da 20 sayı - 11 ribaundla galibiyette önemli bir rol oynadı.



Golden State Warriors'ta ilk yarının tamamında oynayan ve 15 sayı üreten Stephen Jackson sakatlığı sebebiyle ikinci yarıda sahaya çıkamazken, Utah'ta maç sonunda kritik bir bloğa imza atan Paul Millsap 19 sayı - 14 ribauntla etkileyici bir performans sergiledi. Utah'ın All-Star forveti Carlos Boozer ise sakatlığı sebebiyle maçta forma giyemedi.



Gecenin en skorlu maçında Denver Nuggets, Indiana Pacers'ı 135-115 ile geçti. Bu sonuçla ilk 36 maç itibarıyla 24 galibiyete ulaşan Denver Nuggets, 1976-77 sezonundan bu yana kulüp tarihinin en iyi başlangıcına imza atarken, All-Star oyuncu Carmelo Anthony sağ parmağındaki sakatlık sebebiyle maçı tamamlayamadı. Üç oyuncunun 20 sayı barajını geçtiği Denver'da 25 sayı üreten Kenyon Martin ve 24 sayı - 11 asistle oynayan Chauncey Billups galibiyette önemli rol oynadılar.



Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Willie Solomon'ın ilk beş çıktığı karşılaşmada Toronto Raptors, deplasmanda Milwaukee Bucks'a 107-97 mağlup oldu.



30 dakikada 4 sayı - 11 asistle oynayan Solomon 13 şutunda yalnızca 2 isabet bulurken, Chris Bosh'ın 31 sayı - 11 ribauntu mağlubiyete engel olmadı. Bu sezonki 17. galibiyetine ulaşan Bucks'ta ise 35 sayıyla oynayan Michael Redd ve kenardan gelerek 25 sayı üreten Charlie Villanueva en skorer isimler oldular.



