Jazz festivali yağmurun azizliğine uğradı

T24- Önceki akşam sona eren 17. İstanbul Caz Festivali'nin bazı etkinlikleri havanın azizliğine uğradı. 45 bin kişinin izlediği festivalin yıldızları Grace Jones, Seal, Tony Bennett ve Buika oldu



Bu yıl şaşırtıcı şekilde yağmurlu geçen temmuz ayında İstanbul, caz festivalinin dünyaca ünlü isimleriyle ısındı! Garanti'nin desteğiyle düzenlenen 17. Uluslararası İstanbul Caz Festivali, 1 Temmuz'daki kalabalık kadrolu açılış konseriyle başlayıp 3 Temmuz'daki Tünel Şenliği'yle sokaklara taştı ve önceki akşam Buika konseriyle sona erdi. Beklenildiği gibi festivalin yıldızları, Grace Jones, Seal, Tony Bennet ve Buika oldu. Bu yıldızların konserleri doldu taştı ve müzisyenlerin hayranları konser mekânlarından keyifle ayrıldılar. Festivali bu yıl 45 bin kişi takip etti. Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından 300'ü aşkın sanatçı 50'nin üzerinde konser verdi. Bu yılın yeniliği olan Tünel Şenliği kapsamında Tünel ve Galata meydanlarındaki iki ana sahnenin yanı sıra sekiz farklı mekânda 21 konser yapıldı. Gece boyunca devam eden şenlikte, ardı ardına konserler düzenlenirken, Beyoğlu - Şişhane - Galata - Asmalımescit bölgelerinde sokaklarda ve değişik mekânlarda atölye çalışmaları, özel sergiler gerçekleştirildi. Ve 15 bine yakın izleyici bu yeniliğin tadını çıkardı.



Kerem Görsev (müzisyen): "Festivalin bu yılki amiral gemisi, 84 yaşındaki 16 Grammy'li Tony Bennett'ti. İyi konserlerden biri de Chick Korea'ydı. Onun yanı sıra Stanley Clarke Band&Hiromi çok güzeldi fakat maalesef Arkeoloji Müzesi'nde ancak iki üç şarkı dinleyebildik. Yağmur yüzünden sırılsıklam olduktan sonra kısa kesildi. Enrico Rava konseri, gençlerden Ozan Musluoğlu'nun İKSV Salon'daki konseri oldukça güzeldi. Bu yıl festivalin dünya festivallerine kafa tutacak nitelikte bir programı vardı. Seal ve Grace Jones'la da birlikte festival daha fazla insana ulaştı."



Naim Dilmener (müzik yazarı): "Grace Jones konserini takip ettim. Başlarda biraz müsamere gibiydi. Grace Jones'un her şeyi; abartılı şapkalar, kostümler, hareketler filan... Ama sonra, garip bir biçimde her şey bağlandı, eklendi birbirine. Sanki 'Kendinizi akıllı, beni deli sanıyorsunuz ama durum tam tersi ' demek istiyor gibiydi. Etkileyiciydi, enerjisi ise muazzamdı."



Alain Matalon (müzik yazarı): "16 Temmuz'da sahne alan Grace Jones'un 62 yaşında olduğuna inanmak zor. Gerek dansları, gerek kıyafetleri, gerek ise seyirci ile kurduğu zaman zaman erotizmin sınırlarında gezinen iletişimi ile Lady Gaga'ya taş çıkarttı diyebiliriz. 19 Temmuz'da ise Seal her ne kadar en son albümünü tanıtmak için bu albümden de şarkılar söylediyse de tabii ki en çok alkışı eski ünlü şarkılarıyla aldı. İki konserde de seyirciler o kadar coştu ki sahnenin her iki yanındaki dev Caz Festivali posterleri de olmasaydı kendimizi bir rock festivalinde sanabilirdik."