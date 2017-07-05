Jay Z annesinin lezbiyen olduğunu açıkladı

Amerikalı rap şarkıcısı Jay Z, son çıkardığı albümü ‘4:44’te yer alan ‘Smile’ şarkısıyla annesi Gloria Carter’ın lezbiyen olduğunu açıkladı.

Beyonce’nin eşi, rap şarkıcısı Jay Z, son çıkardığı albümü ‘4:44’te ‘Smile’ isimli şarkıya annesi Gloria Carter’la düet yaptı. Bu şarkının sözleriyle Jay Z, dört çocuk sahibi olan ve cinsel kimliği şimdiye kadar açıklanmayan annesinin lezbiyen olduğunu belirtti.

48 yaşındaki şarkıcı, albümdeki ‘Kill Jay Z’ ve ‘4:44’ şarkılarında karısı Beyonce’yi aldattığını itiraf etmesi ve özür dilemesiyle gündeme gelmişti.