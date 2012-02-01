T24 LogoT24 Logo
Dünya

Jay Leno 43 yıl sonra ilk kez sebze yedi BURBANK (A.A)

01 Şubat 2012 14:00

-Jay Leno 43 yıl sonra ilk kez sebze yedi BURBANK (A.A) - 01.02.2012 - ABD'de ''Haydi Canlan'' adıyla başlattığı, çocukları zinde olmaya ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmaya teşvik eden kampanyasıyla tanınan ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'nın çalışmaları ilk meyvesini verdi. Michelle Obama'yı NBC televizyonundaki kendi programında ağırlayan ünlü talk show sunucusu Jay Leno, 43 yıl sonra ilk kez Obama'nın ve izleyicilerinin önünde sebze yedi. Obama, ABD'deki bir magazin dergisine 1969 yılından beri sebze yemediğini ve en son elmasını 1984'te yediğini itiraf eden Leno'yu televizyonda yavaş yavaş elma, tatlı patates ile patlıcanlı, yeşil biberli ve kabaklı pizza yemeye ikna etti. Leno'nun magazin dergisinde okuduğu açıklaması üzerine sosyal paylaşım sitesi twitterden şaka yollu yayınladığı mesajda ''Jay'e NBC'de kendi programında sebze yedireceğim'' diyen Obama sonunda amacına ulaşmış oldu. Obama, kepekli undan hazırlanmış pizzaya bakarken, ''Gerçekten güzel kokuyor. Sanırım bu italyan sosisi'' diye espri yapan Leno'yu elma yemeye de ikna etti. Leno'ya elmasını, Beyaz Saray bahçesindeki çiçeklerden elde edilmiş bala batırarak yemesini öğütleyen Obama'nın, ''Bu, boğazından daha kolay geçmesine yardım edecek'' diyerek Leno'ya cesaret verdiği görüldü. Programda, eşinin de katılacağı, oldukça zorlu geçeceği tahmin edilen ABD başkanlık seçimi için özel bir hazırlığının bulunmadığını belirten Obama, ''Biliyorsunuz buna zihinsel açıdan hazırlanmanın bir yolu yok. Gelen günleri olduğu gibi yaşarsınız'' diye konuştu. Obama, Leno'nun programına sağlıklı beslenme girişimini tanıtmak ve ABD'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesi Demokratlar bağış kampanyasına katkıda bulunmak amacıyla iki günlük bir ziyaret için yaptığı California gezisi sırasında katıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24