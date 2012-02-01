-Jay Leno 43 yıl sonra ilk kez sebze yedi BURBANK (A.A) - 01.02.2012 - ABD'de ''Haydi Canlan'' adıyla başlattığı, çocukları zinde olmaya ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmaya teşvik eden kampanyasıyla tanınan ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'nın çalışmaları ilk meyvesini verdi. Michelle Obama'yı NBC televizyonundaki kendi programında ağırlayan ünlü talk show sunucusu Jay Leno, 43 yıl sonra ilk kez Obama'nın ve izleyicilerinin önünde sebze yedi. Obama, ABD'deki bir magazin dergisine 1969 yılından beri sebze yemediğini ve en son elmasını 1984'te yediğini itiraf eden Leno'yu televizyonda yavaş yavaş elma, tatlı patates ile patlıcanlı, yeşil biberli ve kabaklı pizza yemeye ikna etti. Leno'nun magazin dergisinde okuduğu açıklaması üzerine sosyal paylaşım sitesi twitterden şaka yollu yayınladığı mesajda ''Jay'e NBC'de kendi programında sebze yedireceğim'' diyen Obama sonunda amacına ulaşmış oldu. Obama, kepekli undan hazırlanmış pizzaya bakarken, ''Gerçekten güzel kokuyor. Sanırım bu italyan sosisi'' diye espri yapan Leno'yu elma yemeye de ikna etti. Leno'ya elmasını, Beyaz Saray bahçesindeki çiçeklerden elde edilmiş bala batırarak yemesini öğütleyen Obama'nın, ''Bu, boğazından daha kolay geçmesine yardım edecek'' diyerek Leno'ya cesaret verdiği görüldü. Programda, eşinin de katılacağı, oldukça zorlu geçeceği tahmin edilen ABD başkanlık seçimi için özel bir hazırlığının bulunmadığını belirten Obama, ''Biliyorsunuz buna zihinsel açıdan hazırlanmanın bir yolu yok. Gelen günleri olduğu gibi yaşarsınız'' diye konuştu. Obama, Leno'nun programına sağlıklı beslenme girişimini tanıtmak ve ABD'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesi Demokratlar bağış kampanyasına katkıda bulunmak amacıyla iki günlük bir ziyaret için yaptığı California gezisi sırasında katıldı.