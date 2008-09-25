Javier Zanetti'den 6. dalya



İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından İnter'de forma giyen Javier Zanetti, takımının Lecce'yle oynadığı lig maçında 600. kez forma giyerek kulüp tarihine geçti.



Inter'in Arjantinli takım kaptanı Javier Zanetti, ulaşılması zor bir rekora imza atarak kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı. 35 yaşındaki Zanetti, takımının Lecce'yle oynadığı ve 1-0 kazandığı karşılaşmada tam 600. kez İnter formasını giyerek lig tarihinde bunu başaran 3. Inter futbolcusu oldu. Inter adına 600'ler kulübüne giren diğer isimler Giuseppe Bergomi (758 maç) ve Giacinto Facchetti (634 maç) olmuştu. Zanetti konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Çok gururluyum. Çünkü İnter gibi büyük bir kulüpte bunu başarmak kolay değil" dedi. Zanetti, 1995 yılında CA Banfield takımından İnter'e transfer olmuştu.



Bu arada Inter Lecce'yi 79. dakikada Zanetti'nin vatandaşı Julio Cruz'un attığı golle 1-0 yenerek ligde puanını 10'a yükselterek zirvedeki yerini korudu.



Son haftaya Inter'le aynı puanda giren Juventus ise Catania'yla kendi sahasında oynadığı karşılaşmada 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli 2 puan daha yitirdi. Juventus Sebastian Giovinco'yla öne geçerken Catania Gianvito Plasmati'yle beraberliği sağladı.



Serie A'da sezona iyi bir başlangıç yapan takımlardan olan Lazio ise güçlü rakibi Fiorentina'yı arka arkaya bulduğu gollerle 3-0 yenerek zirve takibini sürdürürken, Atalanta puansız Cagliari'yi tek golle 1-0 mağlup etti.



Ligin yükselişteki takımlarından Napoli, Marek Hamsik ve Marcelo Zaleyata'nın golleriyle Palermo'yu 2-1 yendi ve puanını 8'ye yükselterek 4. sıranın sahibi oldu. Bologna'yı 3-0 gibi net bir skorla deviren Udinese ligde 6. sıraya yerleşirken, Cenova, Roma'yı 3-1 yenerek gecenin en dikkat çekici sonucuna imza attı. Torino, Chievo deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, lige istediği gibi başlayamayan AC Milan ligde henüz galibiyeti bulunmayan Reggina'yı 78. dakikada Pato'nun golüyle devirerek 4. maçında 2. galibiyetini aldı ve ligde 9. sıraya yükseldi.



