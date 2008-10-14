Jarabinsky'den defans pansumanı!



Antalyaspor Teknik Direktörü Joseph Jarabinsky, defansta sorunları olduğunu, bunu aşmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.



Joseph Jarabinsky, bu sabah yapılan antrenman sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'e verilen aranın Antalyaspor için iyi olduğunu belirtti. Lige verilen iki haftalık arayı çok iyi değerlendirdiklerini kaydeden Jarabinsky, iki hazırlık maçı yaparak, eksiklikleri daha iyi gördüklerini belirtti. Maç eksiği olan oyuncuların da hazırlık maçlarında bu eksikliklerinin giderildiğine değinen Jarabinsky, ''Takımda defansın gelişmesi için çalışmalar yaptık. Defansta uyum gözükmüyor. Defansta sorunumuz var, bunu aşmak için çalışmalar yapıyoruz'' dedi.



Antalyaspor'un kadrosundaki bütün oyuncuların Süper Lig maçlarında forma giyme şansı bulduğuna işaret eden Jarabinsky, şunları söyledi:



''Kadromuzdaki tüm futbolcuları, Süper Lig'de oynattık. Herkese şans verdik. Bundan sonra elimizdeki en iyi oyuncuları seçip onları oynatacağız. Orta saha ile defansta uyum sorunu var. Fiziksel kondisyonumuzu üst seviyeye çıkarmak için çalışıyoruz. Defanstaki oyuncularımı geliştirmemiz gerekir. Ancak şu anda bütün futbolcularımız hazır. Önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Tek düşüncemiz kazanmak.''



Jarabinsky, antrenmana gelen bazı taraftarların yönetimin ve teknik heyetin istifasını istenmesiyle ilgili olarak, herkesin her şeyi söyleyebildiğini, kendilerinin bu tepkilere en iyi cevabı, gösterecekleri performansla vereceklerini sözlerine ekledi.



