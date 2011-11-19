-Japonya'nın iki büyük borsası birleşme kararı aldı TOKYO (A.A) - 19.11.2011 - Japonya'nın iki büyük borsası Tokyo Stock Exchange (TSE) ve Osaka Securities Exchange (OSE) birleşme kararı aldı. Japon Nikkei gazetesinin haberine göre, Japonya'nın en önemli menkul kıymetler borsası TSE ve en büyük türev işlemler piyasası OSE başkanları dün birleşme konusunda prensipte anlaştı. Buna göre, birleşme 2013 yılı Ocak ayına kadar tamamlanacak ve dünyanın ikinci büyük borsası ortaya çıkacak. Yönetim kurullarının Salı günü biraraya gelmesi beklenen her iki borsa işletmecisi de anlaşmaya ilişkin sorulara yanıt vermedi. Birleşme, Singapur gibi diğer önemli Asya borsalarına karşı TSE ve OSE'nin rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.