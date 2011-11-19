T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Japonya'nın iki büyük borsası birleşme kararı aldı TOKYO (A.A)

19 Kasım 2011 18:47

-Japonya'nın iki büyük borsası birleşme kararı aldı TOKYO (A.A) - 19.11.2011 - Japonya'nın iki büyük borsası Tokyo Stock Exchange (TSE) ve Osaka Securities Exchange (OSE) birleşme kararı aldı. Japon Nikkei gazetesinin haberine göre, Japonya'nın en önemli menkul kıymetler borsası TSE ve en büyük türev işlemler piyasası OSE başkanları dün birleşme konusunda prensipte anlaştı.  Buna göre, birleşme 2013 yılı Ocak ayına kadar tamamlanacak ve dünyanın ikinci büyük borsası ortaya çıkacak. Yönetim kurullarının Salı günü biraraya gelmesi beklenen her iki borsa işletmecisi de anlaşmaya ilişkin sorulara yanıt vermedi. Birleşme, Singapur gibi diğer önemli Asya borsalarına karşı TSE ve OSE'nin rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24