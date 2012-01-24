Japonya'nın ihracat devrinin sonu



T24 - Japon hükümetinin yarın 1980 yılından bu yana ilk kez yıllık bazda dış ticaret açığı verdiklerini açıklaması bekleniyor.



ntvmsnbc'nin haberine göre; dünyanın en büyük ihracat motorlarından birinin enerjisi tükenmek üzere. Yıllar boyunca Japonya, tüm dünyaya otomobillerini ve elektronik ürünlerini ihraç etti. Ancak artık durum böyle değil.



Japon hükümetinin yarın 1980 yılından bu yana ilk kez yıllık bazda dış ticaret açığı verdiklerini açıklaması bekleniyor.



Eğer yen gücünü korumaya devam eder ve küresel talep zayıf kalırsa, Japonya önümüzdeki yıllar boyunca dış ticaret açığı verebilir.



Öte yandan Japonya Merkez Bankası para politikasını değiştirmedi. Faiz aralığını yüzde 0-0.1 aralığında tutan banka, yeni bir parasal genişleme adımı atmadı. Ancak, Euro Bölgesi borç krizinden kaynaklanan risklere dikkat çeken banka, Japon ekonomisine yönelik beklentilerini düşürdüğünü açıkladı.





