Japonya'nın başında tatlı 'felaket'; kediler adayı işgal etti

Japonya’nın Aoshima adasındaki kedi sayısının insan sayısını 6’ya katlamasını uluslararası haber ajansları bu olayı ‘Japon adasını kediler ele geçirdi’ başlıklarıyla geçti.

Ada sakinlerinin hedefi ilk başta sadece fareleri yakalamaktı. Yalnızca 22 kişinin yaşadığı bu minik balıkçı adası şimdi kedi işgalinde.

Önceleri bir iki kedi ile başlayan bu sevda, üremenin kontrolden çıkmasıyla ‘kedi işgali’ne döndü. Şimdi adada bulunan 120 kediden 10 tanesi kısırlaştırıldı.



Kediler yerel bitkileri ve çöplerdeki yemek artıklarını yiyerek hayatta kalıyorlar.

Mağazası ve oteli bulunmayan 'Kedi Adası'na her gün iki feribot seferiyle yerli turist yağıyor.

Bol bol fotoğraf çektirip kedileri balıklarla besliyorlar. Geriye de böyle sağlıklı minnoşların pozları kalıyor.