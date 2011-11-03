-Japonya'dan Van için 10 milyon dolar hibe ANKARA (A.A) - 03.11.2011 - Japonya Hükümeti adına Japonya Dişişleri Bakan Yardımcısı Ryuji Yamane, Van'da meydana gelen depremzedeler için Türkiye'ye 10 milyon dolar hibede bulunulduğunu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün'e bildirdi. Bakan Ergün, Yamane ve beraberindeki heyeti bakanlıkta kabul etti. Japonya'da 11 Mart meydana gelen depremin ardından Türkiye'nin 32 kişilik kurtarma ekibinin yanında çeşitli yardımlarda bulunduğunu anımsatan Yamane, Japon hükümetinin yardımları karşılıksız bırakmamak adına 500 adet çadır ile bin 500 prefabrike konutun yapılması için 10 milyon dolar hibe yardımı yapmayı kararlaştırdığını bildirdi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ergün de Japonya tarafından yapılan her türlü yardımın kendileri için çok anlamlı olduğunu belirterek, Japonya'daki depremin ardından Türkiye'nin de Japonya'ya elinden gelen yardımı yaptığını hatırlattı. Ülkelerin birbirine uzak olmasına rağmen halklar arasından devam eden yakınlığın olduğunu ama bunun istenilen işbirliği düzeyine bir türlü taşınamadığını dile getiren Ergün, şunları kaydetti: ''İki ülke arasındaki yakınlığın istenilen işbirliği düzeyine neden taşınmadığını sorgulamamız lazım. Buna ne engel oluyor bunu araştırmalıyız. Japonya çok büyük bir ekonomi, Türkiye büyüyen ve ilerideki potansiyeliyle dikkat çeken bir ekonomi. Bu ekonomi arasındaki bugünkü küçük rakamların aşılması lazım. Türkiye'den Japonya'ya 250-300 milyon dolarlık ihracat, Japonya'dan Türkiye'ye ise 2,5-3 milyar dolarlık ihracat yapılabiliyor. Japonya bize daha çok mal satıyorsunuz ama yinede bu hacim çok büyük bir ticaret hacim değil. Japon firmalarıyla Türk firmaları arasında çok yakın ilişkilere ihtiyaç var.'' -Japonlar yerli otomobilde işbirliğine talip- Bakan yardımcısı Yamane, Türkiye'nin yerli otomobil üretmek için girişimlerde bulunduğunu bildiklerini ifade ederek, yerli otomobilin üretilmesinde hem teknoloji hem de bilgi paylaşımını gerçekleştirmeye hazır olduklarını bildirdi. Yamane'nin işbirliği teklifini olumlu karşıladıklarını belirten Ergün, otomotiv alanında Japonya ile Türkiye arasında Toyota, İsuzu ve Honda gibi markalar sayesinde bir işbirliğinin zaten olduğunu ama bunun daha ileri boyuta taşınmasını istediklerini kaydetti. Teknoloji alanındaki işbirliğinin büyümenin getirdiği sorunları da en aza indireceğini vurgulayan Bakan Ergün, ''Orta ve ileri teknolojide ilerlemeyle birlikte bu sorunları en aza indirme hususunu da düşünüyoruz. Biz otomobil üretimini artıralım derken çevreyi kirleten otomobillerin üretimi artsın demiyoruz. Çevreci otoların üretimi konularını birlikte değerlendiriyoruz. Tabi ki bu alanda Japonya'nın tecrübesi ve geçirdiği evreler bizim için çok önemli.'' diye konuştu. Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Yamane ise Japon otomotiv sektörünün daha çevreci ve daha az enerji tüketen otomobiller üretmek için projeler geliştirdiğini aktararak, bu alanda elektrikli otomobillerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini söyledi.