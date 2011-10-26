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Dünya

Japonya'dan Türkiye'ye deprem yardımı    ANKARA (A.A)

26 Ekim 2011 00:54

-Japonya'dan Türkiye'ye deprem yardımı    ANKARA (A.A) - 25.10.2011 - Japonya, mart ayında yaşadığı depremin acılarını sarmaya çalışırken, Van'daki depremzedeleri de unutmayarak, Türkiye'ye yardım gönderme kararı aldı. Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Japonya'nın Uluslararası İşbirliği Ajansı aracılığıyla depremden zarar gören Türkiye'ye 30 milyon Japon yeni (yaklaşık 400 bin ABD doları) ile çadır gibi acil yardım malzemeleri sağlamaya karar verdiği bildirildi. Japonya hükümetinin acil yardım kararını Türk hükümetinin talebi üzerine depremzedelere insani bakış açısıyla yaptığı belirtilerek, söz konusu yardıma ek destek sağlanmasının da planlandığı kaydedildi.

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