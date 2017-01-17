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Spor

Japonya'dan Podolski'ye kanca

Japon kulübü Vissel Kobe'nin Podolski için 7.5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi

17 Ocak 2017 11:47

Japonya'nın köklü kulüplerinden Vissel Kobe'nin Lukas Podolski için Galatasaray'ın kapısını çaldığı öne sürüldü.

Fanatik gazetesinin haberine göre, Japonlar'ın, Podolski'nin bonservis ücreti olarak Galatasaray'a 7.5 milyon Euro'luk (Yaklaşık 30 milyon TL) bir teklif sunduğu ifade edildi. Dursun Özbek ve yönetiminin teklife sıcak baktığı ve Podolski'nin son kararını vermesini beklediği ifade edildi.

Japon kulübünün Alman futbolcuya da 3 yıllık kontrat ve yıllık 5.5 milyon Euro'luk (Yaklaşık 22 milyon TL) bir teklif yaptığı öğrenildi. Podolski'nin teklife çok sıcak baktığı ancak daha önce menajerine teklifler getiren Çin kulüplerinin rakam yükseltmesini beklediği, teklifler yükselmediği takdirde Japonya macerasına başlayacağı ifade edildi.

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