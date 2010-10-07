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Ekonomi

JAPONYA'DAN NÜKLEER SANTRAL TEKLİFİ ANKARA (A.A)

07 Ekim 2010 15:59

-JAPONYA'DAN NÜKLEER SANTRAL TEKLİFİ ANKARA (A.A) - 07.10.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Japonya'nın Türkiye'de nükleer santral kurulması için, Toshiba aracılığıyla teklif sunduğunu bildirdi.  Bakan Yıldız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndaki makamında Toshiba firması yetkililerini kabul etti.  Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Yıldız, Japon yetkililerin, Japonya Sanayi Ticaret ve Ekonomi Bakanından bir mektup getirdiklerini ve mektupta Türkiye'de enerji alanında yapılabilecek işbirliklerinden bahsedildiğini söyledi.  Bu işbirliği çerçevesinin oldukça geniş olduğunu ifade eden Yıldız, ''Japonya'nın nükleer santrallerin kurulmasıyla alakalı Toshiba aracılığıyla bir teklifi oldu. Bunu, Türkiye'de alternatif nükleer güç santrallerinin kurulmasıyla alakalı önemli bir teklif olarak değerlendiriyoruz. Ancak, Güney Kore ile bu konudaki çalışmalarımız tamamlanmadan net cevabımızı şu anda veremeyeceğimizi söyledik'' dedi.  Yıldız, bir soru üzerine de Türkiye'de üçüncü nükleer santral kurulması konusunda bir çalışmalarının bulunmadığını söyledi. 

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