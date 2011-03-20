-JAPONYA'DAN İTHAL EDİLEN BEZELYEDE RADYASYON TAİPEİ (A.A) - 20.03.2011 - Tayvan'ın Japonya'dan ithal ettiği bezelyede radyasyon belirlendiği bildirildi. Tayvan Atom Enerjisi Konseyinden bir yetkili, Japonya'dan ithal edilen bir parti bezelyede, radyasyona rastlandığını ancak belirlenen radyasyon oranının düşük olması nedeniyle insan sağlığı için tehlike oluşturmadığını söyledi. Japonya'da bir hafta önce meydana gelen deprem ve tsunaminin neden olduğu nükleer sızıntının ardından, Japonya'dan ithal edilen gıda maddelerinden birinde ilk kez radyasyona rastlanmış oldu.