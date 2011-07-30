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Ekonomi

JAPONYA'DAN BEKLENEN HEYET GELDİ ANKARA (A.A)

30 Temmuz 2011 20:50

-JAPONYA'DAN BEKLENEN HEYET GELDİ  ANKARA (A.A) - 30.07.2011 - Leyla Ataman Özel - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Sinop'ta kurulması planlanan 2. nükleer santralle ilgili Japonya'dan gelen heyetle bugün görüşmelerde bulunulduğunu ve önümüzdeki hafta konuyla ilgili bir değerlendirme yapacaklarını bildirdi. Bakan Yıldız, AA muhabirine konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Sinop'ta kurulması planlanan 2. nükleer santralle ilgili Japonya ile yapılan müzakerelere, Japonya'da meydana gelen Fukuşima nükleer santralında meydana gelen kazanın ardından ara verildiğini hatırlattı. Geçen hafta Japon heyetinin 30 Temmuz itibariyle Türkiye'ye geleceğini söylediğini anımsatan Bakan Yıldız, ''Japonya'dan gelen enerji işlerinden sorumlu genel müdür ve beraberindeki teknik heyetle görüşmeler yapıldı. Önümüzdeki hafta başında bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapacağız'' diye konuştu. Bu arada Tokyo Elektrik Şirketi (TEPCO) yetkilileri, Tsunami ve depremden zarar gören Fukuşima nükleer santrallerindeki sorunlarla uğraştıkları için Türkiye'de planlanan nükleer santral çalışmalarına katılmama kararı aldıklarını açıklamıştı.

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