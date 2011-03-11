-JAPONYA'DAKİ TÜRK SPORCULAR DEPREMİ ANLATTI ANKARA (A.A) - 11.03.2011 - Japonya milli takımıyla ortak kamp için başkent Tokyo'da bulunan Judo Milli Takımı'nın Japonya'da yaşanan 8,9 büyüklüğündeki depremin ardından, kamp merkezinden 12 kilometre uzaklıkta bulunan otele 3 saat yürüyerek ulaştıkları bildirildi. Judo Bayan Milli Takımı'nın antrenörü Ercan Çakıroğlu, telefonla AA muhabirine yaptığı açıklamada, kafilede şu an herhangi bir sorun bulunmadığını kaydetti. Depremin öğleden sonra yerel saat ile 14.50 gibi yaşandığını belirten Çakıroğlu, şunları anlattı: ''Burası bütün milli takımların kamp yapabildiği uluslararası bir merkez. Antrenman için salona girdiğimizde sarsıntı oldu. Deprem meydana gelince herkes dışarı alındı. Anonslarla insanlar uyarıldı. Güvenlik güçleri bir çember oluşturarak insanları güvenli bölgede tuttular. Battaniye gibi ihtiyaç malzemeleri dağıtıldı. Burada insanlar depreme hazırlıklı. Tren, tramvay ve metro gibi toplu taşıma araçları durduruldu. Yollarda yoğun trafikler oluştu. Antrenman yaptığımız tesislerle konakladığımız otelin arası uzak. 12 kilometrelik yolu 3 saatte yürüyerek konakladığımız otele ulaşabildik.'' Çakıroğlu, binaların 10 metre sağa sola kaymasına rağmen yıkılmadığına tanık olduklarını dile getirerek, ''Kafiledeki bazı sporcularımız 17 Ağustos Marmara Depremi'ni de yaşamışlardı. Takım olarak önce biraz korktuk. Ancak Japonların rahat davranışlarını görünce bizlerde korkuyu aştık'' diye konuştu. Öte yandan Çakıroğlu, Türkiye'ye dönüş konusunda federasyonun alacağı karara göre hareket edeceklerini söyledi. -MİLLİ BİLARDOCU TAYFUN TAŞDEMİR- Özel bir turnuva için takım arkadaşı Murat Naci Çoklu ile Tokyo'da bulunan milli bilardocu Tayfun Taşdemir, yaşadıklarını ve gördüklerini AA'ya anlattı. Tayfun Taşdemir, deprem sırasında trende bulunduğunu belirterek, ''O korkunç anı, trenden iner inmez canlı canlı yaşadım. Şaşkınlık içerisinde kaldım. Yaklaşık 30 saniye süren sarsıntıda devasa binaların devrilecekmiş gibi eğildiğine, ancak yıkılmadıklarına şahit olunca şaşırdım'' dedi. 1999 Marmara depremini de İstanbul'da yaşadığını anlatan Taşdemir, ''Bizim ülkemizdeki depremden kat kat fazla büyüklükte olan bu deprem bizi çok korkuttu. Özellikle bizim bulunduğumuz başkent Tokyo'da can kaybı yaşanmaması ve büyük hasar meydana gelmemesi beni hayretler içerisinde bıraktı. Bu kadar şiddetli deprem karşısında bu binalar nasıl ayakta kaldı, hala anlamış değilim'' ifadelerini kullandı. Takım arkadaşı Murat Naci Çoklu ile birlikte Tokyo'da tedirginlik içerisinde bulunduklarını kaydeden Taşdemir, şöyle konuştu: ''Burada bir tek trenler çalışmıyor. Onun dışında tüm ulaşım araçları faal durumda. Bu da karayollarında trafik sıkışıklığına neden oluyor. Havayolu ulaşımı iptal edilmişti, ancak kısa bir süre sonra uçakların iniş ve kakışına izin verildi. Şu anda atçı depremler azalarak devam ediyor. Japonların böylesine büyük depremler karşısında bile geliştirdikleri teknoloji, onların insan hayatına verdiği önemi gösteriyor. Deprem konusunda alınan tedbirlere karşı hayretler içerisindeyim.'' Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, Pazartesi günü yurda döneceklerini, bu konuda hava ulaşımında bir sorun yaşayacaklarını sanmadığını söyledi.