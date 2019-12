-Japonya'daki prefabrik konutlarda yok yok SENDAİ (A.A) - 08.11.2011 - Japonya'da depremin ardından devlet tarafından kurulan "süper lüks" prefabrik evlerde afetzedeler hayatlarına devam ediyor. Sendai'de bulunan 233 hane ve 200 aileden oluşan Asto Nagamaçi prefabrik konutlarında birçok aile yeni kurulan yaşamlarıyla yeni hayatlarını sürdürüyor. Japonya'da 9 büyüklüğünde deprem felaketine müteakip meydana gelen tsunami ve nükleer felaketin ardından kurulan prefabrik evlerde neredeyse yok yok. Afetzedelere normalde kendi evlerinde bulunan herşey ve her sistem minyatür bir şekilde "prefabrik olarak" tekrar hazırlanmış. Prefabrik evler ihtiyaca göre bir oda-bir mutfak, iki oda-bir mutfak ve üç oda- bir mutfak şeklinde afetzedelerin ihtiyacına göre dağıtılmış. Prefabrikler dışardan bakıldığında konteyner görünümünde olsa da altyapısı ve içerisinde sunulan standart imkanlarıyla bir evden farksız. Evlerde elektrik, su, doğalgaz, telefon bağlantısı, banyo ve tuvalet altyapısı kurulmuş ve prefabrik evler küçük mahalleler şeklinde hazırlanmış. Doğalgaz, elektrik ve su saatlerinin yanı sıra her afetzedenin prefabriğinde bir de kendi adresine ait posta kutusu bulunuyor. Her prefabriğe bunların dışında klima, gaz ocağı, çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon, mikrodalga fırın, su ısıtıcısı ve pilav yapma makinesi standart olarak Japon kızılhaçı tarafından sağlanmış. Afetzedelere bu şekilde sunulan prefabrik evlerden, kalıcı konutları yapılana kadar kira alınmayacağı belirtilirken, afetzedeler prefabriklerde yaşadığı sürece elektrik, su, doğalgaz ve telefon gibi giderleri kendileri karşılayacak. -Prefabriklere mobil kütüphane hizmeti- Prefabriklerin olduğu yerde orta bölümde sosyal bir alan ihdas edilmiş ve bu alan çok amaçlı olarak kullanılıyor. Dünyanın en çok okuyan toplumlarından olan Japonların ihtiyaçlarının başında gelen okuma alışkanlığı da prefabrik evlerde unutulmamış. Çok amaçlı sosyal alanda afetzedeler için çeşitli etkinlikler düzenlenirken, her hafta sonu gezici bir kütüphane gelerek birçok konuda kitaplarla hizmet veriyor. Prefabrik mahallelerde kendine has bir yönetim şeklini de geliştiren Japonlar, başlarında olan bir muhtar ile yaşamlarını sürdürüyor. Ayrıca evlerin bulunduğu mahallede prefabrik aktivite odasında hafta içi mesai saatlerinde birde belediye yetkilisi devamlı bulunuyor ve yönetimle prefabrikler arasında iletişimi sağlayıp ihtiyaçları merkeze bildiriyor. -Prefabriklerde kış hazırlığı- Asto Nagamaçi prefabrik evlerinin "muhtarı" Riyoiçi Suzuki AA muhabirine bu konutlardaki yaşamı tüm detaylarıyla anlattı. Suzuki, prefabriklerden memnun olduklarını söylerken, bazı konuların eksik kaldığını ama bu kışa kadar tamamlanacağını kaydediyor. Prefabrik mahallede halen hummalı bir çalışma devam ederken, evlere çift cam, dış yalıtım, su kanallarının yenilenmesi gibi mevsimsel önlemler alınıyor. Prefabrikler genel olarak belirli bir bölgenin insanlarından oluşmuyor. Afet bölgelerinden karma olarak getirilen insanlar yerleştirilmiş. Ama ailelerin kendini yalnız hissetmemesi ve ortama hızlı uyum sağlaması için aynı bölgeden beşerli, onarlı aileler olarak getirilmişler. Suzuki bu konunun önemine değinerek, ülkenin Kobe depreminin ardından oluşturduğu prefabriklerde insanların birbirini tanımamasından ötürü sıkıntılar yaşandığını anlatıyor. Bu tür konutlarda insanların birbirini tanımaması halinde komşuluk ilişkilerinin gelişmediğini belirten Suzuki, komşulardan hastalanıp ölenlerin bile anlaşılamadığını belirtiyor. Suzuki, bu nedenle aileleri gruplar halinde dağıtarak bu sıkıntının da aşıldığını söylüyor ve kendi mahallelerinde yaşayanların birçoğunun yaşlı nüfus olduğunu ekliyor. Prefabrik evleri ve imkanlarını anlattıktan sonra Suzuki, normalde Japonların kültüründe çok ender rastlanan birşeyi yaparak AA muhabirini prefabrik evine davet edip, sohbete burada devam ediyor. Konutun içi küçük olmasına rağmen çok kullanışlı inşa edilmiş ve Suzuki ve eşi kurtarabildikleri eşyalar ve devlet tarafından verilenlerle kendilerine eski yaşamlarının minyatürünü kurmuşlar. -"Online prefabrikler"- Evine internet bağlatan Suzuki, muhtarlığını yaptığı prefabrik evlerle ilgili bir internet sitesi ve iki blog kurmuş. Kurduğu "asutonagamachi.web.fc2.com" internet adresinde konutlar hakkında genel bilgi verirken, "asutonagamachi.blog.fc2.com" blogunda, prefabriklerde yaşamı, etkinlikleri yazıyor, belirlediği ihtiyaçları okuyucularıyla paylaşıyor. Depremde dışarıda olduklarını anlatan Suzuki, depremin ardından radyoda 20 dakika içinde tsunami uyarısı beklendiğini duyduklarını, vakit olduğunu düşünüp eşya almaya eve gittiklerini ifade ediyor. Suzuki, Şili'de geçen yıl yaşanan depremin ardından da tsunami alarmı verildiğini ancak tsunami gelmediği için bu alarmda yaşadıkları yer olan Arahava bölgesinde halkın biraz daha rahat olduğunu ve acele etmediğini belirtiyor. Kendilerinin son anda arabaya binip kaçabildiklerini, son anda kurtulabildiklerini söyleyen Suzuki, arabanın dikiz aynasında uzak mesafeden tsunaminin sürüklediği moloz yığınlarının arkalarından geldiğini görebildiklerini korkuyla anlatıyor.