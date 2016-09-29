T24 LogoT24 Logo
Çevre

Japonya’daki kale yıkıntılarından Osmanlı parası çıktı

Kazı çalışmalarında Roma ve Osmanlı imparatorluklarından kalma 10 adet sikke bulundu

29 Eylül 2016 11:46

Japonya’nın Okinawa adasındaki Katsuren Kalesi’nin kalıntıları arasında Roma ve Osmanlı imparatorluklarına ait sikkeler bulundu.

Habertürk'te yer alan habere göre; Katsuren Kalesi’nin kalıntılarında 2013 yılından bu yana devam eden kazı çalışmalarında Roma ve Osmanlı imparatorluklarından kalma 10 adet sikke bulundu.

Bulunan sikkelerin incelemesi için götürüldüğü Okinawa Üniversitesi’nden Hirokiyi Miyagi “Paraların gerçek olduğuna inanamadım, turistlerin düşürdüğü replikalar sandım. Ancak X-Ray kullanarak baktığınızda paraların üzerindeki oymaları daha net görebiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Miyagi, yaptığı araştırmalar sonucunda Osmanlı dönemine ait sikkelerden birinin üzerinde 1687 yazdığını, Roma İmparatorluğu’ndan kalan paralarınsa M.S. 300 ilâ 400 yıllarına ait olduğunu söyledi.


 

ETİKETLER

JaponyaOsmanlısikkepara

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24