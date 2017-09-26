Japonya'daki 'geleneksel' katliamda 177 balina öldürüldü!

Çeviri - Gonca Tokyol

Japonya'nın güneydoğu sahillerinde düzenlenen geleneksel avda 177 balinanın öldürüldüğü duyuruldu. Ülkenin balıkçılık kurumu, Haziran ayında limandan ayrılan üç geminin 43 Minke ve 134 Sei balinasıyla birlikte geri döndüğünü açıkladı.

Avcılık konusunda Uluslararası Balinacılık Komisyonu (IWC) moratoryumuna imza atan Japonya, belgedeki bir açıktan yararlanarak balina avcılığının ‘bilimsel araştırmalar’ sebebiyle gerçekleştirildiğini savunuyor.

1986’daki moratoryumun bağlayıcılığını kabul etmeyen Norveç ve İzlanda, ticari balina avını sürdüren iki ülke olmaya devam ederken; Japonya yönetimi ise yapılan ‘bilimsel çalışmalar’ sonucunda balina popülasyonunu yeniden ticari avlanmaya dönebilecek kadar artırmayı hedefliyor. Ancak ülkede balina etine talebin son yıllarda belirgin olarak azalması, balina avcılığının ekonomik anlamda değer taşıyıp taşımadığı konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Hayvan hakları aktivistleri balina avına büyük tepki gösterirken, avın durdurulması yönünde uluslararası toplumdan yapılan baskı ise Japonya’daki muhafazakârları ve politikacıları devam etmek konusunda daha kararlı yapıyor.

2014 yılında Uluslararası Adalet Divanı (ICJ) Japonya’nın Antarktik sularında balina avlamaya son vermesi yönünde karar almıştı. 2014-2015 sezonunda avı durduran Tokyo ise bir sonraki yıl ‘tamamen bilimsel’ olduğunu savunduğu yeni bir programla balina avcılığına devam etme kararı almıştı.

Güney Kutbu sularında gerçekleştirilen balina avı sırasında Japon balıkçılar ile hayvan hakları aktivistleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak AFP