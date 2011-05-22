-JAPONYA'DAKİ FELAKETİN MALİYETİ 184 MİLYAR DOLAR TOKYO (A.A) - 22.05.2011 - Japonya'da 11 Mart'ta meydana gelen deprem ve tsunami felaketinin maliyeti 184 milyar doları geçebilir. Japonya Ekonomi Bakanı Kaoru Yosano, deprem ve tsunami felaketinde zarar gören yerlerin yeniden inşası için hükümetin 10 trilyon yen ile 15 trilyon yen (184 milyar dolar) aralığında harcama yapması gerekebileceğini bildirdi. Yosano, hükümetin ihtiyacı olan parayı elde edebilmesi için tahvil ihraç etmesi gerekebileceğine dikkat çekerek, paranın nasıl geri ödeneceğini düşünmeden dikkatsizce borçlanma yapılmaması gerektiğini vurguladı. Ülkenin yeniden inşası için tahvil ihraç edilmesinin gerekmesi halinde hükümetin paranın kaç yılda ve nasıl geri ödenebileceğini iyi hesap etmesi gerektiğine işaret eden Yosano, Japonya'da piyasanın güvenini sürdürebilmek için bunun elzem olduğunu ifade etti. Yosano ayrıca mevcut şartlara göre, Japonya ekonomisinin zayıf kalmaya devam etmesini beklediklerini, ancak arz sıkıntısının hafiflediğini ve yeniden yapılanmanın getirdiği talebin büyümeyi etkileyeceğini belirtti. Japonya'da 11 Mart'ta 8,9 şiddetinde meydana gelen deprem sonrası oluşan tsunaminin, Fukuşima nükleer enerji santralindeki soğutma sistemini kullanılmaz hale getirmesi sonucu oluşan çekirdek erimesi, Çernobil'den bu yana dünyada yaşanan en büyük nükleer felaket oldu. Üç felaketi aynı anda yaşayan Japonya, ülkenin yeniden inşası için güçlü bir mücadele veriyor. Japonya'da meydana gelen deprem ve tsunaminin ardından ülke ekonomisi bu yılın Ocak-Mart aylarını kapsayan çeyreğinde yüzde 0,9, yıllık bazda hesaplandığında ise yüzde 3,7 küçüldü. Böylece, Japonya ekonomisi iki çeyrek üstü üste daralarak resesyona girmiş oldu. Ekonomistler, nisan-haziran aylarında da Japonya ekonomisinin daralacağını tahmin ederken, toparlanmanın, yeniden yapılanma çabaları ve hükümet harcamalarının etkisiyle bu yılın sonlarında başlayacağını öngörüyor.