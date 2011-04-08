-JAPONYA'DAKİ DEPREM TOKYO (A.A) - 08.04.2011 - Japonya'nın kuzeydoğusunu dün akşam vuran 7,4 büyüklüğündeki depremin, 2 kişinin ölümüne, 100'den fazla kişinin de yaralanmasına yol açtığı bildirildi. Amerikan Jeofizik Enstitüsü'nden (USGS) yapılan açıklamada, denizin 49 kilometre altında meydana gelen depremin merkez üssünün Pasifik Okyanusu'nda, Miyagi kentinde bulunan Sendai'nin 66 kilometre doğusunda olduğu belirtildi. Japon doğal felaketler ajansı yaptığı açıklamada, ölen kişilerden birinin Yamagata kentinde oturan 63 yaşındaki, nefes darlığı çeken bir kadın olduğunu belirtti. Devlet televizyonu NHK'ye göre, ölen ikinci kişi Miyagi'de oturan 79 yaşında bir erkek. Depremin ardından dev dalgaların iki metreye ulaşabileceği uyarısı yapılmış, bölge halkına yüksek yerlere gitmeleri tavsiye edilmişti, ancak daha sonra yapılan tsunami uyarısı kaldırılmıştı. Yetkililer son depremin, 11 Martta, 27 binden fazla kişinin ölmesine veya kaybolmasına yol açan 9 şiddetindeki depremin artçı depremi olduğunu belirtti.