-JAPONYA'DA DEPREM TOKYO (A.A) - 23.06.2011 - Japonya'nın kuzeydoğusunda bu sabah 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, depremin ardından 11 Mart'taki felakette yerle bir olan bölge için verilen tsunami uyarısı kaldırıldı. Japon meteoroloji ajansı, şiddetli depremin yerel saatle 06.51'de (TSİ 00.51) Miyako'nın 50 kilometre açıklarında Büyük Okyanus'ta 20 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirtti. Depremde can ve mal kaybı olmadı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapan Japon makamları, ayrıca Ivate bölgesindeki 8 bin hanenin kıyıdan uzaklaşması talimatı verdi. Yüksek hızlı Şinkansen trenlerinin seferlerini de durduran yetkililer, sabah saatlerinde tsunami uyarısını kaldırdı. Japonya'da 11 Mart'ta meydana gelen ve şimdiye kadar kaydedilen en şiddetli deprem olan 9 büyüklüğündeki yersarsıntısının ardından Japon takımadalarının kuzeydoğusunu vuran dev tsunami, 23 binden fazla kişinin ölümüne ve kaybolmasına, ayrıca Fukuşima nükleer santralinde büyük bir nükleer kazaya yol açmıştı.