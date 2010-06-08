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Dünya

Japonya'da yeni hükümet kuruldu

Japonya'da yeni Başbakan Naoto Kan, eski kabineden 11 bakanının da görev aldığı 17 kişilik yeni hükümeti kurdu.

08 Haziran 2010 03:00

T24- Japonya'da yeni Başbakan Naoto Kan, eski kabineden 11 bakanının da görev aldığı 17 kişilik yeni hükümeti kurdu.


Yeni hükümet sözcüsü Yoşito Sengoku, Dışişleri Bakanı Katsuya Okada, Savunma Bakanı Toşimi Kitazava ile Ulaştırma Bakanı Seiji Maehara'nın görevlerini muhafaza ettiklerini belirtti.


Önceki hükümette Maliye Bakanı olan yeni Başbakan Kan, yeni kabinede bu önemli görevi bütçenin sertleştirilmesinden yana olan 52 yaşındaki Yoşihiko Noda'ya verdi.


Yeni maliye bakanının, GSMH'nin yaklaşık iki katına ulaşan büyük iç borcu azaltacak bir ekonomik sistemi canlandırmak gibi zorlu bir görevi bulunuyor. Yeni hükümetin ilk önlem olarak şu anda yüzde 5 olan tüketim vergisini yükseltmesi bekleniyor.


Maliye Bakanı Naoto Kan, iktidardaki Demokratik Partinin liderliğine getirilmesinin ardından dört gün önce, Japon parlamentosu tarafından ülkedeki Amerikan üssüyle ilgili seçim vaadini yerine getirmediği için yoğun eleştirilere maruz kaldıktan sonra istifa eden Başbakan Yukio Hatoyama'nın yerine seçilmişti.

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