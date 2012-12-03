Japonya'da tünel çöktü: 9 ölü

Japonya'da ülkenin en büyük karayolu tünellerinden birinin kısmen çökmesi sonucu en 19 kişi yaşamını yitirdi.

Japon yetkililere göre, başkent Tokyo'nun 80 kilometre batısındaki Sasago tünelinde, çöken beton panellerin altında kalan araçlardan dokuz kişinin cesedi çıkarıldı.

Tüneldeki çökmenin ardından çıkan yangının kontrol altına alındığı, birçok kişinin araçlarını terk ederek dışarı çıkmayı başardığı belirtiliyor.

Polisin tünelin çökmesinde ihmal olup olmadığını belirlemek için soruşturma başlattığı bildirildi.

BBC Tokyo muhabiri Rupert Wingfield Hayes, ülkenin en önemli trafik arterlerinden birinde bulunan tünelde nasıl böyle bir facia yaşanabildiğinin çok tartışılacağını söylüyor.

Muhabirize göre otoyolu işleten özel şirket, iki ay önce tünelde kapsamlı bir inceleme yapıldığını ve olumlu rapor verildiğini açıkladı.

Japonya'da sık sık şiddetli depremler oluyor.

Ama tünelin çöküşü sırasında bir depremin meydana gelmediği belirtiliyor.

Bazı uzmanlar, tünelin yapısal bir sorun nedeniyle çökmüş olabileceğini söylediler ancak yetkililer bunu doğrulamadılar.