Japonya'da tayfun can aldı



Sahil muhafazadan yapılan açıklamada, Okinawa açıklarında teknesinden düşen 62 yaşındaki bir kişinin öldüğü kaydedildi. NHK Televizyonu, tayfunda yaralananların sayısını 19 olarak duyurdu.

Meteoroloji uzmanları kıyı boylarında dalgaların yüksekliğinin 14 metreye kadar varabileceği uyarısında bulunmuştu.

Okulların kapalı olduğu bölgede yaklaşık 70 bin haneye elektrik verilemiyor. Yüzlerce uçak seferi iptal edildi. Okinawa'nın merkezi Naha'da trafik lambaları devre dışı kalırken bina enkazları ve şiddetli rüzgârın savurduğu trafik levhaları ulaşımı felce uğrattı.

Tayfun nedeniyle Okinawa için uyarı seviyesi en üst düzeye çıkarıldı. Japonya Meteoroloji Dairesi yetkilisi Satoshi Ebihara, 1,2 milyon kişinin can ve mal güvenliğinin söz konusu olduğunu açıkladı. Tayfunun beraberinde getirdiği aşırı yağışın sel ve toprak kaymasına neden olabileceği uyarısı yapıldı. Okinawa'da yaşayan yaklaşık 590 bin kişiye evlerinde ya da kamu binalarında yaklaşan tayfundan korunmaları çağrısı yapıldı.

ABD, Okinawa'daki Kadena üssünde bulunan uçaklarını nakletme kararı aldı. Üs komutanı James Hecker, "Neoguri son 15 yılın en şiddetli tayfunu" dedi.

Gelişmiş ülkelerin başında gelen Japonya, yoksul komşularının aksine şiddetli tayfunları daha az can ve mal kaybıyla atlatıyor. Bunda imar ve yapılaşmadaki sıkı düzenlemeler etkili oluyor.

Geçen yıl kasım ayında Filipinler'de etkili olan Haiyan tayfunu 7 binden fazla kişinin canına mal olmuş, 4 milyonu aşkın kişi evsiz kalmıştı.