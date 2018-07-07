Japonya'da sel felaketi: 50 kişi hayatını kaybetti

Perşembe gününden bu yana şiddetli yağmura maruz kalan Japonya'da su baskınları ve toprak kayması nedeniyle 50 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 50 kişi kayboldu. Gelen bilgilerde ülkenin batısında hâlâ onlarca insanın kayıp olduğu bilgisi verildi.

Yüzlerce evin hasar gördüğü ülkede, yetkililer 1.5 milyon insana evlerini terk etmesi, 3 milyon insana da terk etmelerinin uygun olacağını söyledi.

Bölgede 4,7 milyon kişi için tahliye emrinin veya önerisinin yapıldığı, 48 bin kişilik Sivil Savunma, polis ve itfaiye ekiplerinin, afette yaşamını yitirenleri, yaralananları veya mahsur kalanları bulmaya çalıştığı belirtildi.

Hiroşima'nın yaklaşık 300 km doğusunda yer alan Kyoto şehri de sağanak yağmura maruz kaldı. Vatandaşlardan Manabu Takeshita, Japonya Times'ın web sitesine: "Nehir kenarında yaşayan herkes çok gergin çünkü tayfun mevsimi daha yeni başlıyor" dedi.