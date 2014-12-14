Japonya'da seçim: Şinzo Abe önde gidiyor

Japonya'da bugün yapılan erken genel seçimlerde sandık çıkış anketleri Başbakan Şinzo Abe'nin partisinin önde olduğuna işaret ediyor. Seçmenlerin ilgisini kaybetmesi ve yoğun kar yağışı nedeniyle katılım oranının çok düşük kaldığı seçimde, Abe'nin lideri olduğu muhafazakar Liberal Demokrat Parti'nin parlamentoda üçte iki çoğunluğu elde etmesi beklenmiyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, bu nedenle partinin koalisyon ortağı Yeni Komeito partisiyle işbirliğine devam etmesi bekleniyor. Abe, ekonominin üst üste iki çeyrek daralmasının ardından ekonomik reform programına destek aramak için erken seçim kararı almıştı. Japonya dünyanın üçüncü büyük ekonomisi.

2012'de Başbakanlık koltuğuna oturan Abe, çok yavaş büyüyen ekonomiyi canlandırmak adına aşırı gevşek para politikası ve harcama programıyla yeni istihdam ve yatırımlar yaratmayı vaadetmişti.

Ancak aradan geçen iki yıl içerisinde 'Abenomi' olarak da adlandırılan önlemler ekonomide istenen ivmeyi yaratamadığı gibi mali disiplini de hedeften şaşırttı ve Japonya'nın bütçe açığı yatırımcıları rahatsız eden seviyelere ulaştı. Ülkede bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 7,6 seviyesinde. Kamu borcunun milli gelire oranı ise yüzde 200'ün üzerine çıkmış durumda.

Abe'nin bütçeyi tekrar kontrol altına alma çabaları kapsamında KDV benzeri bir satış vergisini devreye sokması ise son iki çeyrekte ekonomik daralma ile sonuçlanınca erken seçim kararı da geldi. Abe'nin daha fazla destek kaybetmeden seçime giderek koltuğunu sağlamlaştırmak istediği yorumları yapılıyor. Abe erken seçim açıklamasını yaparken, ikinci satış vergisi artışını da ertelediğini duyurmuştu.

Hükümet Nisan ayında satış vergisini yüzde 5'ten yüzde 8'e çıkarmış, bu yıl içerisinde vergi oranının bir kez daha artırılacağını açıklamıştı. Vergi artışı her ne kadar ertelense de Maliye Bakanı Taro Aso er ya da geç vergileri artırmak zorunda kalacaklarını ifade ederek "Mevcut gelirlerle yaşlanan nüfusun ihtiyaç duyduğu sosyal refah ödemelerini yapamayız" demişti.