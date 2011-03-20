-JAPONYA'DA REAKTÖRDEKİ BASINÇ YÜKSELİYOR TOKYO (A.A) - 20.03.2011 - Japonya'yı vuran deprem ve tsunami felaketinin ardından soğutma sisteminde hasar meydana gelen Fukuşima nükleer santralinin bir reaktöründeki basıncın yeniden yükseldiği bildirildi. Japonya Nükleer Güvenlik Ajansından Hidehiko Nişiyama, 3 numaralı reaktöre su verilmesine ilişkin çabaların ''işe yaramıyor olabileceğini'' belirterek, reaktörden çevreye bir miktar radyoaktif gaz salınacağını söyledi. Nişiyama, gaz salınımının, nükleer santralin çevresindeki radyasyon oranını yeniden yükselteceğini ifade etti. Bu arada Kyodo Haber Ajansı, depremdeki resmi ölü sayısının 8 bin 133'e yükseldiğini bildirdi. Haberde, 12 bin 272 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.