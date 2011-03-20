T24 LogoT24 Logo
Dünya

JAPONYA'DA REAKTÖRDEKİ BASINÇ YÜKSELİYOR TOKYO (A.A)

20 Mart 2011 09:28

-JAPONYA'DA REAKTÖRDEKİ BASINÇ YÜKSELİYOR TOKYO (A.A) - 20.03.2011 - Japonya'yı vuran deprem ve tsunami felaketinin ardından soğutma sisteminde hasar meydana gelen Fukuşima nükleer santralinin bir reaktöründeki basıncın yeniden yükseldiği bildirildi. Japonya Nükleer Güvenlik Ajansından Hidehiko Nişiyama, 3 numaralı reaktöre su verilmesine ilişkin çabaların ''işe yaramıyor olabileceğini'' belirterek, reaktörden çevreye bir miktar radyoaktif gaz salınacağını söyledi.  Nişiyama, gaz salınımının, nükleer santralin çevresindeki radyasyon oranını yeniden yükselteceğini ifade etti. Bu arada Kyodo Haber Ajansı, depremdeki resmi ölü sayısının 8 bin 133'e yükseldiğini bildirdi. Haberde, 12 bin 272 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24