-JAPONYA'DA OTOMOBİL SATIŞLARI YÜZDE 37 DÜŞTÜ TOKYO (A.A) - 01.04.2011 - Japonya'da yaşanılan deprem ve tsunaminin ardından otomobil satışları sert şekilde düştü. Japon Otomobil Bayileri Birliği'nin yaptığı açıklamaya göre, Japonya'da mart ayında yeni otomobil satışları önceki aya göre yüzde 37 düşerek 279 bin 389 adet oldu. Böylece, mart ayı için en büyük yıllık bazda düşüş kaydedildi. Birliğin Sözcüsü Masashi Miyajima, ''Böyle zamanlarda insanlar otomobil alma konusunda gönülsüz olurlar. Tsunami ve devam eden nükleer tehlike tüketici güvenini baskıladı'' dedi. Miyajima, depremin etkilediği alandaki birçok kişinin otomobil satışlarını iptal ettiğini belirtti. Japon otomobil şirketleri Toyota'nın satışı yüzde 46, Nissan'ın yüzde 38 ve Honda'nın yüzde 28 azaldı. Japonya'da yeni otomobil satışları, ülkenin kuzeydoğu sahillerini vuran deprem ve tsunaminin ardından ciddi bir düşüş yaşadı. Yedek parça sıkıntısı ve enerji kesintileri nedeniyle deprem ve tsunaminin ardından birçok büyük otomobil şirketinin üretimleri düştü. Arz zinciri ve yedek parça sıkıntısının Japon otomobil şirketlerinin karını aşındıracağı tahmin ediliyor. Toyota Başkanı Akio Toyoda da fabrikalarındaki üretimin askıya alınmasının şirketin karına zarar vereceğini açıkladı.