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Dünya

JAPONYA'DA OKUL KANTİNLERİNDE BALİNA ETİ TOKYO (A.A)

05 Eylül 2010 16:36

-JAPONYA'DA OKUL KANTİNLERİNDE BALİNA ETİ TOKYO (A.A) - 05.09.2010 - Japonya'da, binlerce okulda öğrencilere balina eti verildiği bildirildi. Japon haber ajansı Kyodo'da bugün yayımlanan bir araştırma, ülkede toplam 29 bin 600 ilkokul ve kolej kantininden 5 bin 300'ünün, Nisan 2009 - Mart 2010 döneminde öğrencilere balina eti verdiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, 60'lı ve 70'li yıllarda okul kantinlerinde yoğun olarak tüketilen balina eti, arz ve talebin azalmasıyla ve balina avcılığına getirilen uluslararası moratoryum sonucu yemek listelerinden çıkarılmıştı. Kyodo, Japonya'nın balina avını artırdığı bir dönemde, balina etinin yeniden okul kantinlerinde öğrencilere sunulmaya başlandığını duyurdu. Uluslararası moratoryumun sadece ticari amaçlı balina avını yasakladığı hatırlatılan haberde, Japonya'nın, balinaları avlamak için bilimsel nedenler öne sürdüğü, bu çerçevede bir araştırma enstitüsünün balina avını yönettiği ve avlanan balinanın etini belediyeler yoluyla okul kantinlerine pazar fiyatının üçte birine sattığı belirtildi. Haberde, balina etinin okul kantinlerinin yanı sıra balıkçılara ve restoranlara da satıldığı kaydedildi. Japon makamları, balina avının atalarından kalma bir gelenek olduğunu, bu memeliyi avlama hakları bulunduğunu savunuyor.

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