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Dünya

Japonya'da mahkum iç çamaşırıyla kaçtı TOKYO (A.A)

12 Ocak 2012 12:09

-Japonya'da mahkum iç çamaşırıyla kaçtı TOKYO (A.A) - 12.01.2012 - Japonya'da bir mahkum üzerinde sadece iç çamaşırlarıyla firar etti. Cinayete teşebbüsten 23 yıla mahkum olan Li Guolin, spor saatinde, bir anda üzerindeki mahkum kıyafetini çıkardı ve Hiroşima hapishanesinin beş metrelik duvarına tırmandı. Duvardaki inşaat iskelesinin yardımıyla firar eden, üzerinde beyaz külot ve atleti kalan mahkumun gözden kaybolduğu bildirildi. Mainichi Şimbun gazetesi, Li Guolin'in 20 yıldır bir Japon hapishanesinden kaçabilen ilk mahkum olduğunu belirtti.

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