-JAPONYA'DA KYOTO BELEDİYESİ ÖNÜNE KONYA ANITI DİKİLDİ KONYA (A.A) - 12.10.2010 - Konya Büyükşehir Belediyesi ile Japonya'nın Kyoto Belediyesi arasında imzalanan ''Ortak şehir anlaşması'' kapsamında Kyoto Belediyesi önüne Konya anıtı dikilidi. Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, anıtın açılışı için Kyoto Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Kyoto Belediye Başkanı Daisaku Kadokawa, Kyoto Belediyesi Meclis Başkanı Eri Kato, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Ziya Özboyacı ve Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ercan Uslu katıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Kyoto Belediye Başkanı Daisaku Kadokawa, 2 yıl önce geldikleri ve çok etkilendikleri Konya'da, 1 yıla yetişemeyeceğini düşündükleri 30 bin metrekarelik Japon Parkı'nın zamanında bitirilerek açılışının yapılmasından dolayı Konya'ya ve Konyalılara bir kez daha hayran kaldıklarını belirtti. 1200 yıllık tarihi bir şehir olan Kyoto'da Konya anıtını açıyor olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Kadokawa, Konya ile ilişkileri daha da ilerletmek adına bir anlaşmaya imza atıldığını kaydetti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de iki tarihi başkent olan Kyoto ile Konya arasında gelişen ortaklık ve kardeşlik ilişkileri nedeniyle büyük mutluluk duyduklarını açıkladı. Konya'da Japon Parkı'nda Japon misafirleri ağırlamaya başladıklarını ifade eden Akyürek, ''Konya ve Kyoto arasında gelişen bu dostluğun Türk–Japon dostluğuna da hizmet etmekte olduğunu biliyoruz'' ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi de Konya'daki Japon Parkı'nın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldığını anımsatarak, Türk–Japon ilişkilerine önemli katkı sağlayan Akyürek ve Kadokawa'ya Türkiye adına teşekkür etti. Konuşmaların ardından 12 Aralık 2009 tarihinde Konya ile Kyoto arasında imzalanan ''Ortak Şehir Anlaşması'' anısına yapılan Konya Anıtı'nın açılışı yapıldı. Anıtın üzerinde Türkçe ve Japonca ''12 Aralık 2009 tarihinde Kyoto şehri ile Konya şehri kültür ve sanat alanlarında ortak şehir anlaşması yapmışlardır'' metni yer alıyor.