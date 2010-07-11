Japonya'da kola takılan platin Türkiye'de çıkarılamadı

T24 - Ordu’dan 19 yıl önce kaçak yollarla Japonya’ya giden 46 yaşındaki Abdurrahman Güloğlu, iş kazası geçirince koluna değişik kalınlıklarda 9 platin takıldı.



Geçen yıl annesinin rahatsızlığı nedeniyle Türkiye’ye gelen Güloğlu, platinlerin kolundan çıkarılması için verilen süre dolunca İstanbul’da bir hastaneye gitti. Burada 9 platinden 3’ünü alan doktorlar, diğerlerini Japonya'daki sistem hastanede bulunmadığı için, felç olma riski nedeniyle çıkartamadı. ‘5 yıl ülkeye dönmeyeceğim’ diye yazı imzaladığı için Japonya'ya da gidemeyen Güloğlu, kolundaki plantinlerle ortada kaldı.



Ordu’dan 1991 yılında kaçak olarak Japonya’ya giden ve daha sonra Kubaloğlu olan soyadını değiştiren Abdurrahman Güloğlu, bir otomotiv fabrikasında çalışmaya başladı. 2008 yılı Ağustos ayında fabrika bahçesindeki ağaç dallarını keserken yaklaşık 30 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Güloğlu’nun kafatası kemikleri ve sağ dirseği parçalandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak ameliyat edildi. 23 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata dönen Abdurrahman Güloğlu’nun dirseğine çeşitli kalınlıklarda 9 platin takıldı. Fizik tedavi gördükten sonra doktorlar, kolundaki platinlerin 1 yıl sonra alınabileceğini söyledi. Bu sırada Ordu’daki annesi Emine Kubaloğlu’nun kalp rahatsızlığı nedeniyle hayati tehlike geçirdiğini öğrenen Abdurrahman Güloğlu, kolundaki platinleri aldırmasına 2 ay kala, geçen yıl Haziran ayında aniden Türkiye’ye döndü. Ancak daha önce Japonya'ya kaçak girdiği için, kendisine ‘5 yıl ülkeye geri dönmeyeceğim’ diye belge imzalatıldı.





‘Türkiye'deki sisteme uygun değil'



Bu arada kolundaki platinlerin alınması gereken süre dolan Abdurrahman Güloğlu, geçen yıl Temmuz ayında İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi’ne gitti. Burada yapılan operasyonda dirseğindeki platinlerin 3’ü alındı, diğerleri ise çıkartılamadı. Operasyonu yapan Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Selçuk Şen konuyla ilgili düzenlediği raporda şöyle dedi:



“...humerus ditaline medial ve lateraldan konulmuş olan plak ve vidalar Türkiye’deki sisteme uygun olmadığından, ameliyat sırasında tüm gayretlere rağmen çıkarılamamış. Ameliyat sonrasında bu durum, hastanın klinik şikayetlerinin tam olarak düzelememesine ve psikolojik olarak problem yaşamasına neden olmaktadır. Bu nedenle hastanın tercihen ilk ameliyatının yapıldığı klinikte ileri teknik ve tedavilerinin yapılması uygundur.”



Bu raporla Japon konsolosluğuna başvuran Abdurrahman Güloğlu, ülkeye girişine izin verilmeyince kolundaki platinlerle ortada kaldı.





Kağıt imzaladığı için Japonya'ya dönemiyor



Abdurrahman Güloğlu Japonya’ya kaçak girdiği için, Türkiye’ye dönerken ‘5 yıl süreyle ülkeye geri dönmeyeceğine’ dair bir belge imzalattırıldığını belirterek şunları söyledi:



“Fabrikanın çevresinde elektrik tellerinin geldiği ağaç dallarını keserken, yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandım. Üst üste ameliyatlar geçirdim. Beynimdeki operasyonlar başarıyla tamamlandı. Parçalanan sağ dirseğime çeşitli kalınlıklarda 9 platin takıldı. 1 yılın sonunda dirseğimdeki platinler çıkarılacaktı. Ancak annem rahatsızlandığı için Türkiye’ye döndüm. Platinleri Türkiye’de aldırmak istedim. Japon hekimlerin taktığı platinlerin sadece üçte biri çıkarıldı. Kolumda kalın platinler kaldı ve felç kalma ihtimalim yüksek olduğu için de hiç kimse ameliyat etmedi. Son olarak gittiğim hastaneden de rapor aldım. Japonya’ya daha önce kaçak gitmeseydim sorun olmayacaktı. Şimdi bunun cezasını ödüyorum. Kolum kilitlendi, katlanmıyor. Ağrılarda giderek artıyor. Ne yapacağımı şaşırdım.”

Güloğlu, şimdi kendisine çözüm bulacak yetkilileri arıyor.





