Japonya'da kasalar sahile vurdu

T24 - 11 Mart’ta meydana gelen 9.0 büyüklüğündeki depremin neden olduğu tsunami, binlerce insanın evlerini ve hayatlarında sahip oldukları tüm varlıklarını okyanusa sürükledi. Ancak depremden bir ay sonra, binlerce Japon'un ömür boyu biriktirdiği paraları bulunduran kasalar, kıyıya vurmaya başladı.







Depremin yaşandığı günden bu yana bir ay geçerken, tüm malvarlıklarını kaybeden Japonların yüzünü az da olsa güldürecek bir gelişme yaşanıyor. Arama ve kurtarma ekipleri, son günlerde tsunaminin okyanusa sürüklediği ama dalgaların tekrar sahile taşıdığı kasaları depolamakla meşgul.



Japonya’nın depremde en büyük zarar gören kuzeydoğu bölgesindeki Ofunato kasabasının otoparkında bir tane bir otomobil yok. Tersine, yetkililer parkı ağzına kadar kasayla doldurmuş durumda.



Yastık altı serveti

Japonya’da, özellikle yaşlılar arasında 'paraları evde saklama geleneği' çok yaygın. 2008’de Japonya merkez bankasının yaptığı bir araştırmaya göre, yaklaşık 355 milyar dolar değerinde yen, yastık altında tutuluyor.



Tsunaminin, Japonya’da 25 binden fazla insanın ölümüne neden olduğu düşünülürken, felaketten en çok yaşlı Japonlar etkilendi. Deprem ve ardından yaşanan tsunamide ölen her dört kişiden biri, 65 yaşın üstünde.



Japonya’da yastık altında tutulan paralar için farklı bir tanım, “gardırop birikimleri” anlamına gelen “tansu yokin” kullanılıyor.



Kıyıdan kilometrelerce uzaklaştıktan sonra tekrar kıyıya vuran yüzlerce kasa, Japonlara "tansu yokin"lerine tekrar sahip olma ümidi kazandırdı. Öyle ki, depremin yerle bir ettiği Miyagi bölgesindeki Iwate kentinde, polis her gün onlarca yeni kasa topluyor, insanlar paralarını bulabilmek ümidiyle polise başvuruyor.



Polis teşkilatından Koşetsu Saiki, “Kimin ne kadar para kaybettiğini tespit edebilmek neredeyse imkansız” dedi.



Yetkililer, tsunamide kaybolan malların bugüne kadar yüzde 10 ile 15’inin enkazdan çıkarıldığını tahmin ediyor.