Japonya'da 'kara kedi'lere özel kafe

Hayvanlar için özel olarak tasarlanan kafelere bir süredir sıklıkla rastlıyoruz. Kediler, köpekler, hatta hamster’lar için benzer konseptte mekanlar yapılıyor, ancak yeni açılan bir kafa çok daha kısıtlı bir grup olan kara kedilere hitap ediyor.

Japonya’da bir vatandaş, sadece kara kediler için tasarlanmış bir kafe açtı. Nekobiyaka isimli kafede bir saat geçirmek 8 dolar, geri kalan her yarım saat için de 4’er dolar ücret alınıyor.

Playtuşu'nda yer alan habere göre, kafede kediler karışmasın diye boyunlarına renkli fularlar bağlanıyor. Böylece onlarca kara kedinin arasında kendi kedinizi bulabiliyorsunuz.