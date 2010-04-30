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Ekonomi

Japonya'da işsizlik artıyor

Japonya'da, Şubat ayında yüzde 4,9 olan işsizlik oranı Mart ayında yüzde 5’e çıktı.

30 Nisan 2010 03:00

T24- Japonya Merkez Bankası yüzde 0,1 olan faiz oranını değiştirmedi.Japonya Merkez Bankası para politikası kurulu oybirliğiyle yüzde 0,1 olan faiz oranını aynı seviyede bırakmaya karar verdi ve Japon ekonomisini desteklemek için çabalarını artıracağını açıkladı.


Para politikasını deflasyonla mücadeleye uyumlu tutmaya devam edeceğini belirten Merkez Bankası, "ekonomideki büyümenin temellerini güçlendirmemeye katkı sağlamada" daha fazla çalışmaya ihtiyacı olduğunu kaydetti.


Japonya Merkez Bankası yüzde 0,1 olan faiz oranını Aralık 2008’den bu yana değiştirmiyor.


Bu arada Şubat ayında yüzde 4,9 olan işsizlik oranı Mart ayında yüzde 5’e çıktı.


Mart ayında işsizlik oranı beş ay sonra ilk kez yükselirken, işsiz sayısı 3,5 milyonu buldu ve işsizlik oranı bir yıl önceye göre ise yüzde 4,5’e çıktı.


İçişleri ve İletişim Bakanlığı da gıda fiyatları hariç çekirdek tüketici fiyat endeksinin Mart ayında bir yıl önceye göre yüzde 1,2 düştüğünü bildirdi.


Japonya’da fiyatlar 13 aydır düşüyor.


Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı da Mart ayında sanayi üretimi ihracat talebinin artması nedeniyle bir önceki aya göre yüzde 0,3 yükseldiğini açıkladı.

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