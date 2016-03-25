Japonya'da iki mahkûm idam edildi!

Japonya'da cinayetten suçlu bulunan iki kişi asılarak idam edildi.

Kyodo haber ajansı, her ikisi de cinayet işlemekten suçlu bulunan 75 yaşındaki Yasutoşi Kamata ve 56 yaşındaki Junko Yoşida'nın ölüm cezalarının infaz edildiğini duyurdu.

Kamata, 1985-1994 yılları arasında 9 yaşındaki bir kız çocuğu ile 4 kadını öldürmekten suçlu bulunmuştu.

Hemşire olarak çalışan Yoşida ise 1998 ve 1999'da Fukuoka eyaletinde sigorta şirketinden para almak için işlenen cinayetleri planlamaktan ölüme mahkûm edilmişti.

Uluslararası Af Örgütü, Başbakan Şinzo Abe'nin iktidara geldiği 2012 yılından bu yana 16 kişinin idam edildiğini açıkladı.

Japonya, 2009 yılından itibaren cinayet ve diğer ağır suçlar için jüri sistemini uygulamaya başlamıştı.