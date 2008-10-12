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Spor

Japonya'da en hızlı Hamilton

Formula 1'de, pilotlar ve markalar şampiyonlarının belirlenmesi açısından büyük önem taşıyan Japonya Grand Prix'inde sıralama turlarının en hızlı ismi Lewis Hamilton

12 Ekim 2008 03:00


Formula 1'de, pilotlar ve markalar şampiyonlarının belirlenmesi açısından büyük önem taşıyan Japonya Grand Prix'inde sıralama turlarının en hızlı ismi Lewis Hamilton oldu.


Formula 1'de sezonun bitimine 3 yarış kala en yakın rakibi Felipe Massa'nın 7 puan önünde bulunan Mclaren Mercedes pilotu Lewis Hamilton, sıralama turları sonunda Japonya Grand Prix'ine ilk cepten başlama hakkı kazandı.

Son şampiyon Kimi Raikkonen ise ikinci sırayı aldı. Sıralama turlarının son anlarına kadar bir diğer Ferrari pilotu Felipe Massa, 3. cepten yarışa başlayacak gibi görünüyordu, ancak önce Fernando Alonso ardından da Heiki Kovalaınen, Massa'dan daha iyi dereceler yaptı.

Hamilton, Japonya'da kazanması halinde şampiyonluk yolunda çok büyük bir avantaj elde edecek. Markalar şampiyonasında ise lider Mclaren ile ikinci Ferrari arasında sadece 1 puan fark bulunuyor.

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