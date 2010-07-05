Japonya'da deprem

T24- Japonya'nın kuzey kesimi 6,3 büyüklüğündeki depremle sallandı.



Japon Meteoroloji Ajansı, ilk belirlemelere göre mali hasar meydana gelmediğini, tsunami alarmı verilmediğini bildirdi.



Ajansın açıklamasında, TSİ 01.08'de meydana gelen depremin merkezinin Tokyo'nun 500 kilometre kuzeyindeki Iwate açıklarında, deniz yüzeyinden 30 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.



Japonya, en çok deprem görülen bölgeler arasında yer alıyor. Ülkede 1995 yılındaki meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki deprem Kobe kentini vurmuş, yaklaşık 6 bin 400 kişi ölmüştü.

