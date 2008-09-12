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Sağlık

Japonya’da dalya diyenler ikiye katlandı

Japon hükümeti, yayımladığı yıllık raporda, son 6 yılda 100 yaşını geçenlerin sayısının 36 bini aştığını bildirdi.

12 Eylül 2008 03:00

Japonya'da 100 yaşını devirenlerin sayısının 36 bini aştığı bildirildi.

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Kadınlar daha uzun yaşıyor

Japon hükümeti, yayımladığı yıllık raporda, son 6 yılda 100 yaşını geçenlerin sayısının iki katına çıkarak 36 bin 276'ya ulaştığını belirterek, asırlık çınarların çoğunu kadınların oluşturduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığı, geçen yıl 100'ler kulübüne girenlerin sayısının 32 bin 295 olduğuna dikkati çekerek, 100 yaşını aşanların yüzde 86'sının kadın olduğunu bildirdi.

Japonya'da 100 yaşını geçen herkese başbakan tarafından mektup ve gümüş kupa gönderiliyor.
Japonya'da ortalama olarak kadınlar 86, erkeklerse 79 yıl yaşıyor. BM tahminlerine göre Japonya'da 2050 yılına kadar 100 yaşını geçenlerin sayısı yaklaşık 1 milyonu bulacak.

(AA)

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